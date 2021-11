Na Série C, Novorizontino vence Manaus e garante acesso para a Série B

O Novorizontino confirmou o seu acesso à Série B em 2022, ao vencer o Manaus, por 2 a 0, neste domingo à tarde, em Novo Horizonte (SP), pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Tombense, que já tinha garantido a liderança do Grupo D, vai decidir o título da temporada com o Ituano, líder do Grupo C. Ambos também subiram, junto com o Criciúma.

No estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino fez um confronto direto com o Manaus, porque os dois times estavam com os mesmos seis pontos. A vitória deixou o time paulista com nove pontos, na vice-liderança, atrás somente do Tombense com 11 pontos após empatar em casa, por 1 a 1, com o Ypiranga-RS, lanterna com seis pontos.

No Grupo C, o Ituano terminou na frente com 13 pontos, seguido por Criciúma (9), Botafogo-PB (8) e Paysandu (2). O título será decidido em dois jogos, com locais e datas sendo confirmados pela CBF na segunda-feira.

O estado de São Paulo, agora, volta a ter quatro representantes na Série B: Ituano e Novorizontino se juntam a Guarani e Ponte Preta, ambos de Campinas. Os dois times que subiram ocupam as vagas perdidas em 2020 por Oeste e Botafogo, de Ribeirão Preto.

Os jogadores do Criciúma foram os mais festejados pelo acesso. Eles chegaram de viagem após o almoço em Santa Catarina, após cruzarem o País, porque tinha atuado em Belém do Pará. Foram recebidos com muita festa no aeroporto, desfilaram num carro do corpo de bombeiros pelas principais ruas da cidade e depois foram aclamados no estádio Heriberto Hulse.

Confira os resultados da 6ª rodada:

SÁBADO

Ituano-SP 3 x 1 Botafogo-PB

Paysandu-PA 0 x 1 Criciúma-SC

DOMINGO

Novorizontino-SP 2 x 0 Manaus-AM

Tombense-MG 1 x 1 Ypiranga-RS