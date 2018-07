Na Série C, Santa Cruz supera o ABC-RN e volta ao G-4 do Grupo A

O Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - tem um novo líder. É o Operário, de Ponta Grossa (PR), que venceu o Tupi-MG por 2 a 0 e ultrapassou o Botafogo-SP: 26 a 24 pontos. No Grupo A, o Santa Cruz-PE retomou a sua vaga na zona de classificação ao vencer o ABC-RN por 3 a 0, em Natal.

Em casa, o Operário-PR confirmou o seu favoritismo, bateu o Tupi e superou o time paulista na briga pela liderança. Agora o líder está invicto há seis jogos. O G4 é completado por Cuiabá-MT, com 22 pontos, e Bragantino-SP, com 21. O clube mineiro continua com 14 pontos, em sétimo lugar.

Em Erechim (RS), Ypiranga-RS e Volta Redonda-RJ empataram por 2 a 2. O time gaúcho é o oitavo com 14 pontos e o fluminense, o penúltimo colocado com 10. Supera o Joinville-SC pelo saldo de gols: -8 a -13.

No Grupo A, o Santa Cruz voltou a vencer após três rodadas em branco. Foi até o estádio Frasqueirão e fez 3 a 0 no ABC. O time pernambucano saltou para a quarta posição com 17 pontos, empurrando o Globo-RN para quinto com 16. O clube de Natal completou quatro jogos sem vencer e segue em baixa, ocupando a sexta colocação com 15.

Em Aracaju, Confiança-SE e Botafogo-PB fizeram um jogo equilibrado, que terminou empatado por 2 a 2. O time sergipano desperdiçou a chance de reassumir a vice-liderança, tendo 19 pontos em terceiro lugar. O Náutico tem a mesma pontuação e leva vantagem no número de vitórias: 6 a 4. O clube paraibano segue fora do G4, com 14 pontos, em oitavo.