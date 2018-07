Na Série C, São Bento garante vaga nas quartas de final e ASA é rebaixado

O São Bento, de Sorocaba (SP), é o primeiro clube classificado pelo Grupo B às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Nesta sexta-feira, na abertura da 17.ª e penúltima rodada, empatou sem gols com o Ypiranga-RS e atingiu os 28 pontos na liderança isolada. Já o ASA-AL foi rebaixado para a Série D depois do empate sem gols com o Botafogo-PB, em duelo válido pelo Grupo A.

O time paulista jogou pelo regulamento e preferiu se defender em Erechim (RS). Passou aperto em alguns momentos, mas pela luta justificou o empate e a vaga na próxima fase. O time gaúcho é quarto colocado, com 23 pontos, e ainda briga por uma vaga.

No estádio Almeidão, em João Pessoa, aconteceu o duelo entre dois clubes ameaçados. O empate foi ruim para ambos. O ASA, com 13 pontos, é o lanterna do Grupo A. O Botafogo-PB chegou aos 18, em oitavo lugar, e continua ameaçado pelo descenso à Série D em 2018.

A penúltima rodada classificatória vai ter mais quatro jogos neste sábado, dois no domingo e dois na segunda-feira.