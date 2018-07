Na Série C, São Caetano evita queda precoce, mas Crac é rebaixado

Neste domingo, quatro jogos foram realizados na sequência da 17.ª e penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional. O São Caetano-SP evitou o rebaixamento precoce com o triunfo sobre o Guaratinguetá-SP por 3 a 2, mas o Crac-GO perdeu mais uma e se junta ao Duque de Caxias-RJ na Série D do próximo ano. Na parte de cima da tabela de classificação, o Salgueiro-PE venceu e ficou mais perto da próxima fase.

Pelo Grupo B, o São Caetano recebeu o Guaratinguetá no estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista, venceu por 3 a 2 e manteve vivo o sonho de evitar o rebaixamento. O time chega aos 18 pontos e continua na penúltima posição, enquanto que o de Guaratinguetá (SP) segue em quinto, com 22, e desperdiça a chance de voltar ao G4 - a zona de classificação.

A briga do São Caetano contra o rebaixamento é contra outro time paulista, o Guarani. O time de Campinas soma 20 pontos, em nono lugar, e terá dois jogos para vencer um e chegar pelo menos aos 23. Nesta segunda-feira, enfrenta o Caixas-RS, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), e depois vai receber, na última rodada, o Tupi-MG, já classificado, no estádio Brinco de Ouro. O São Caetano vai sair diante do rebaixado Duque de Caxias.

GOLEADA ESPERADA Quem também venceu com propriedade foi o Tupi, que recebeu o já rebaixado Duque de Caxias no estádio Mário Heleno, em Juiz de Fora (MG), e goleou por 4 a 1. Com o triunfo, o time mineiro segue na liderança com 33 pontos, enquanto que os cariocas seguem em último com apenas sete. Quem também venceu com propriedade foi o Tupi, que recebeu o já rebaixado Duque de Caxias no estádio Mário Heleno, em Juiz de Fora (MG), e goleou por 4 a 1. Com o triunfo, o time mineiro segue na liderança com 33 pontos, enquanto que os cariocas seguem em último com apenas sete.

Pelo Grupo A, no estádio Cornélio de Barros, no interior de Pernambuco, o Salgueiro recebeu o CRB-AL e com gol de Anderson Paraíba, no início do segundo tempo, venceu por 1 a 0. Com o resultado, o time pernambucano chega ao segundo lugar com 27 pontos, enquanto que o adversário ocupa o quarto com 24.

Ainda pelo Grupo A, o ASA-AL enfrentou o Crac no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), e venceu por 1 a 0, com gol de Didira. Com a vitória, a equipe alagoana chega aos 25 pontos e agora é a terceira colocada. Já o time goiano está rebaixado à Série D, permanecendo em último com 10 pontos.

À noite, apenas um jogo foi realizado e, apesar do 0 a 0, Botafogo-PB e Fortaleza-CE, realizado no estádio Almeidão, em João Pessoa, criaram várias chances de gol. Assim, o time paraibano segue no G4 com 25 pontos, enquanto que o cearense é o líder isolado com 33 e vaga garantida na outra fase.