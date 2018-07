Na sétima semi seguida, Arouca crê na vaga dentro do Itaquerão

A classificação do Palmeiras para a semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, domingo, em Itaquera, representa uma conquista pessoal importante do volante Arouca. Ele vai disputar a sua sétima semifinal seguida. Desde que chegou ao São Paulo, em 2009, o ex-jogador do Fluminense sempre esteve entre os quatro melhores do torneio estadual.

“Desde que comecei a disputar o Paulistão, graças a Deus, sempre cheguei entre os quatro primeiros. E isso é um feito a ser comemorado, pois é o estadual mais disputado do Brasil e sempre muito competitivo", afirmou o volante.

"Esse ano não foi diferente, mas, mesmo com um time em formação e que vem ganhando ritmo e entrosamento ao longo do campeonato, conseguimos chegar à semifinal e vamos lutar muito para conseguir a vaga na decisão. Queremos muito esse título”, comentou o camisa 5 alviverde.

O Palmeiras busca voltar à final após sete anos. Desde 2008, quando conquistou o título, a equipe não disputa a decisão. “O Corinthians é uma equipe muito forte, bem treinada, e clássico nunca é fácil. Contudo, sabemos que o elenco do Palmeiras tem qualidade para bater de frente com qualquer outro time do País", diz o jogador do Palmeiras.

Arouca acredita que o Palmeiras pode conquistar a vaga mesmo na casa do rival. "Mesmo com a torcida contra no estádio e com a qualidade que eles têm, vamos entrar para conquistar essa vaga. Já disputei duas finais de Paulista contra eles. Ganhei uma, em que fiz gol, e perdi outra. Agora, espero que a balança pese a nosso favor”, disse o autor do gol do título do Paulistão diante do arquirrival em 2011.

Das sete semifinais, Arouca venceu cinco, empatou uma e perdeu outra. Foi eliminado apenas em 2009, quando atuava pelo São Paulo. Nas outras ocasiões, sempre chegou à final cinco vezes e conquistou o título em três oportunidades.