Na Suíça, Argélia bate Armênia por 3 a 1 antes da Copa

SION - Em seu primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo, a seleção da Argélia derrotou a Armênia por 3 a 1, neste sábado, em Sion, na Suíça. Os três gols da equipe vencedora saíram no primeiro tempo.

Depois de escanteio cobrado pela esquerda, o zagueiro Belkalem marcou de canela o primeiro gol de sua seleção, aos 12 minutos, e o atacante Ghilas ampliou ao entrar na área pelo lado direito e bater na saída do goleiro adversário, aos 21. O time fechou o placar com o atacante Slimani, aos 42 minutos, que cabeceou para o gol vazio ao pegar rebote na pequena área.

O atacante Sarkisov diminuiu para a Armênia no primeiro minuto do segundo tempo. Jogador mais conhecido do elenco do país árabe, o meia Sofiane Feghouli, do Valencia, só entrou aos 25 minutos do segundo tempo, em um momento em que a Argélia só administrava o resultado.

O time africano fará ainda outro amistoso antes de pegar voo até o Brasil para disputar o Mundial pela quarta vez. A equipe do técnico bósnio Vahid Halilhodzic vai enfrentar a Romênia na quarta-feira, em Genebra, e depois viaja para ficar concentrada em Sorocaba, no interior de São Paulo, antes do início da competição.

Os argelinos integram o Grupo H do Mundial. A seleção do norte da África estreia no torneio em 17 de junho contra a Bélgica, no Mineirão, em Belo Horizonte, e joga cinco dias depois contra a Coreia do Sul, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A equipe enfrenta a Rússia em 26 de junho, na Arena da Baixada, em Curitiba, em sua última partida na primeira fase.