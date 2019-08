Na Tailândia, Corinthians derrota time chinês na estreia do Mundial de Futsal

O Corinthians estreou com o pé direito na Copa Intercontinental de Futsal, o Mundial da modalidade, que está sendo disputado na Bangkok Futsal Arena, em Bangcoc, na Tailândia. Nesta terça-feira, pelo Grupo B, o time paulista derrotou o Shenzhen Nanling Tielang, da China, por 3 a 1 - com gols marcados por Deives, Nenê e Murilo, todos no primeiro tempo.

O jogo desta terça-feira foi o primeiro do time principal desde a morte do pivô Douglas Nunes, assassinado a tiros no último dia 11 na saída de um bar na cidade de Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, onde na noite anterior o Corinthians havia sido eliminado nas semifinais da Copa Brasil. Antes da partida contra o Shenzhen, os jogadores corintianos homenagearam o colega morto, que tambpem era da seleção brasileira, com uma faixa com os dizeres "Obrigado D9".

Para a estreia na Copa Intercontinental, o técnico André Bié levou à quadra o Corinthians com Tiago; Nenê, Henrique, Caio e Deives. Schutt, André, Batalha, Daniel, Matheus, Rafa, Murilo, Renatinho e Higor ficaram à disposição para o restante do confronto.

O Corinthians volta à quadra da Bangkok Futsal Arena nesta quarta-feira para enfrentar o Barcelona, pela rodada final do Grupo B. O duelo será às 8 horas (de Brasília) e definirá os classificados para a semifinal - na estreia, o time espanhol ganhou do Shenzhen por 4 a 1.

Além do Corinthians, o Brasil é representando na competição pelo Sorocaba, que é o atual campeão mundial - no ano passado, bateu o Carlos Barbosa-RS na decisão. No Grupo C, o time do interior paulista estreou com vitória sobre o Mes Sungun Varzeqan, do Irã, por 3 a 1, na última segunda-feira, e agora encara o El Pozo Murcia, da Espanha, nesta quarta, para definir a classificação às semifinais.