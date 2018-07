Na torcida pelo Monterrey, Lula se frustra com vitória do Chelsea

BARCELONA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apostava numa vitória do Monterrey contra o Chelsea. A goleada do time inglês frustrou o torcedor do Corinthians.

Em meio ao escândalo revelado pelo empresário Marcos Valério e mesmo diante de uma agenda pesada em sua turnê pela Europa, Lula tem feito questão de acompanhar a participação do Corinthians no Mundial de Clubes.

Na quarta-feira, Lula assistiu aos últimos sete minutos do jogo do Corinthians contra o Al Ahly, no intervado do evento que o brasileiro organizou em Paris. Segundo seus assessores, Lula ficou feliz com o resultado e insistia que, apesar do sufoco, o importante era "estar na final".

Hoje, ao chegar a Barcelona para receber um prêmio do governo local, assistiu em seu quarto de hotel a um trecho do jogo do Chelsea, enquanto o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe Gonzalez, passava um por chá de cadeira esperando para almoçar com Lula.

HOMENAGEM

Quem também aposta no Corithians é Deco, ex-jogador do Barcelona e que, coincidentemente, está no mesmo hotel de Lula na capital catalã. "O Al-Ahly é um bom time. Era normal que dessem trabalho", disse.

Para o ex-corinthiano, o time do Parque São Jorge tem "plenas condições" de bater o Chelsea na final. "Se fosse o Chealse do ano passado, eu teria minhas sérias dúvidas. Mas o time desse ano não é a mesma coisa", declarou.