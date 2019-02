Fenerbahçe supera Zenit e sai na frente em duelo pela Liga Europa

Com a presença de clubes que vieram da Liga dos Campeões - ficaram em terceiro lugar em suas chaves na fase de grupos -, começou nesta terça-feira a fase eliminatória da Liga Europa, que antecede às oitavas de final. Em jogo isolado a pedido das autoridades da Turquia, o Fenerbahçe largou na frente no confronto contra o Zenit St.Petersburg, da Rússia, com a vitória por 1 a 0, no estádio Sükrü Saraçoglu, em Istambul.

O gol da vitória do time turco saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento pela direita, a zaga do Zenit St.Petersburg não conseguiu fazer o corte e a bola sobrou na pequena área para o atacante argelino Islam Slimani chutar de primeira para balançar as redes.

Na partida de volta, marcada para o próximo dia 21, na moderna Krestovsky Arena, em São Petersburgo, o Fenerbahçe jogará com a vantagem do empate e da derrota por um gol de diferença desde que marque ao menos um. Só que isso poderia ser diferente se o Zenit St.Petersburg não desperdiçasse uma cobrança de pênalti. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o atacante eslovaco Robert Mak foi parado pelo goleiro Harun Tekin.

A Liga Europa terá sequência nesta quinta-feira com a realização dos outros 15 jogos pela rodada de ida da fase eliminatória. Estarão em campo grandes clubes do continente como Arsenal, Chelsea, Internazionale, Napoli, Benfica e Sevilla.