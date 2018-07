Na vaga de Pato, Alan Kardec ganha moral no São Paulo

Jogador do Palmeiras até maio, Alan Kardec ainda não estreou pelo São Paulo porque seu vínculo foi comprado do Benfica - por isso, ele só vai poder disputar uma partida oficial a partir de 14 de julho, quando a janela de transferências internacionais reabrir. Mas chega ao novo clube para ser titular, desbancando, neste primeiro momento, o badalado Alexandre Pato.

"Joguei com ele no Santos e sei que vai nos ajudar muito. É um grande jogador e espero que comece com o pé direito", disse o meia Paulo Henrique Ganso, em entrevista ao site oficial do clube.

Quem também elogiou a entrada do jogador no time foi Osvaldo, mantido como titular pelo técnico Muricy Ramalho. "Eu gosto de jogar mais aberto, pelas pontas, e o Kardec pode dar mais opção na área. Ele também faz bem essa função na referência e, assim, podemos explorar algumas jogadas", disse o atacante, que vai formar trio na frente junto de Alan Kardec e Luis Fabiano.

Mais recuado no esquema tático, Maicon também desejou sorte ao novo integrante do elenco são-paulino. "É o primeiro de muitos jogos pelo São Paulo e espero que tudo possa ir bem desde já, pois é um jogador diferente, que vai ser decisivo para gente", afirmou o titular do meio-campo, junto de Souza e Ganso.

O time titular que vem sendo escalado por Muricy nos treinos e deverá começar o amistoso contra o Orlando City tem Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Lucas Evangelista; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Alan Kardec, Luis Fabiano e Osvaldo.