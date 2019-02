Na véspera de clássico, Solari vê Vinicius Junior 'afetado' por tragédia do Fla

A tragédia no CT do Flamengo deixou o atacante Vinicius Junior abalado. Nesta sexta-feira, o técnico Santiago Solari declarou que o jogador de 18 anos, formado no clube carioca, se mostrou "afetado" pelo incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, mas indicou que ele deverá estar em campo normalmente pelo Real Madrid no clássico diante do Atlético de Madrid, sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

"O Vinicius Junior está afetado. Era sua casa, isso é normal. São notícias muito tristes para todos, especialmente para as pessoas afetadas e seus familiares, para quem enviamos condolências", declarou.

Quem não deverá estar em campo no sábado é o meia Isco, que sentiu dores nas costas no treino desta sexta. O jogador também está em rota de colisão com Solari e reclamou publicamente, através de sua página no Twitter, da falta de espaço no time madrilenho. O treinador admitiu o incômodo com o comportamento de seu jogador.

"O trabalho do jogador de futebol profissional é treinar e estar 100% para ficar a serviço da equipe. O time está muito bem, estão todos trabalhando muito bem e com disposição em cada treinamento para fazer com que sejamos protagonistas em cada partida, como está acontecendo", comentou Solari.

Além do peso natural deste clássico, o confronto de sábado será um duelo direto pela vice-liderança do Espanhol. Atualmente, o Atlético é o segundo colocado da tabela, com 44 pontos, dois à frente do Real, que está em terceiro. A ponta está nas mãos do Barcelona, com 50.

"Nosso rival gosta de partidas intensas, táticas e cheias de energia. Para contestá-lo, teremos que colocar nossa intensidade, nossa energia e nosso futebol para sermos protagonistas desde o início desta partida. Temos que competir com nossas ferramentas e armas desde o primeiro momento", apontou o treinador.