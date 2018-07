Na véspera de duelo, Puyol diz que Milan é seu 2º time

"O Milan é uma equipe que me encanta, é minha segunda equipe. Quero que ganhe sempre, menos contra nós. Se eu tivesse saído do Barcelona, gostaria de jogar no Milan, mas agora fiz minha história aqui e quero me aposentar no clube", revelou o catalão. Vale lembrar que seu companheiro de zaga, Piqué, deu ao primeiro filho o nome de Milan.

Diante de um rival que já foi sete vezes campeão da Liga dos Campeões, o discurso não poderia ser outro no Barcelona senão de respeito: "É perigoso ser tão favorito porque jogamos contra uma grande equipe. Dentro do vestiário sabemos que é uma eliminatória muito complicada. Se não fizermos a coisas direito, vamos ter problemas", comentou Puyol.

O defensor também falou do momento chave que vive o Barcelona na temporada. Nos próximos 22 dias o time catalão enfrenta duas vezes o Milan, jogando sua vida na Liga dos Campeões, decide vaga na final da Copa do Rei contra o Real Madrid e ainda tem um clássico contra este seu maior rival pelo Espanhol.

"Chegamos em um bom momento. São dias decisivos, mas isso é assim e estamos acostumados. Quando chega a esta altura, todos os jogos são como finais", afirmou Puyol.