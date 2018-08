Na véspera de estreia, Mourinho diz que Copa prejudicou preparação do United

O técnico José Mourinho falou nesta quinta-feira sobre a expectativa para a estreia do Manchester United na temporada. O time entra em campo no sábado, em casa, para enfrentar o Leicester, no duelo de abertura do Campeonato Inglês.

O treinador reclamou por não ter tido tempo de preparar especialmente os atletas que estiveram na Copa do Mundo e admitiu que demorará para ver todos em forma. Também falou qual foi o tom da cobrança aos seus jogadores.

"Agora é coisa séria. Não é mais amistoso, não é mais jogo de preparação, é sobre conquistar pontos. Qualquer ponto pode ser crucial, pois você não sabe o que vai acontecer ao final da temporada. Você tem que tentar o seu melhor para conseguir pontos e mesmo com as dificuldades que tivemos com a nossa pré-temporada, agora eu não acho que é a hora de falar sobre isso. É hora de dizer 'amanhã (sábado) temos um jogo do Inglês' e temos que jogar para vencer", afirmou ao site oficial do clube.

Em relação aos jogadores, ele fez um balanço geral informando quem está preparado e quem não está. Ainda lamentou as ausências por lesão. "Não há milagres. Os jogadores com uma pré-temporada adequada, estão em forma", disse.

"Por exemplo, o Alexis (Sanchez) está mais do que pronto. Mas quem chegou na última segunda-feira depois das semifinais da Copa do Mundo, você não pode esperar que estejam em forma. Além disso, temos alguns machucados. O Matic, não esperávamos que ele se machucasse e precisasse de uma cirurgia depois da Copa do Mundo. O Dalot, sabíamos que ele fez uma cirurgia em seu menisco e temos que esperar alguns meses antes que esteja pronto", prosseguiu.

Mourinho também elogiou o Leicester, campeão Inglês da temporada 2015/2016, e que nas duas últimas edições fez campanhas medianas, conseguindo se manter na elite do futebol do país. "Vejo eles como uma boa equipe estável, não mais a equipe que foi promovida para a primeira divisão. Eles são campeões recentes e depois disso a estabilidade de estar na primeira metade da tabela. São uma boa equipe, uma equipe sólida, uma equipe experiente. Eles têm novos jogadores, um bom novo zagueiro (Jonny Evans). Será um grande desafio para nós", analisou