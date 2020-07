Na véspera de jogo do Catarinense, Chapecoense confirma mais um caso de covid-19

Um dia antes da partida diante do Avaí, pelo Campeonato Catarinense, a Chapecoense divulgou os resultados de mais uma testagem para covid-19. Das 35 pessoas analisadas, uma deu positivo e agora o clube conta com dois casos ativos da doença - apesar de não confirmar, os dois são jogadores.

A Chapecoense afirmou que o profissional que testou positivo foi afastado, recebeu orientações e será acompanhado pelo departamento médico. Ainda salientou que todos os atletas e outros membros que viajaram à Florianópolis para o jogo testaram negativo. Além dos dois casos ativos, o clube já teve 25 pessoas recuperadas.

Leia Também Após desabafo no fim de semana, Coudet se justifica e celebra vitória do Inter

O técnico Umberto Louzer deve manter a base da escalação do primeiro jogo, realizado há mais de 20 dias na Arena Condá, em que a Chapecoense venceu por 2 a 0. Na última semana, o comandante ganhou duas opções para montar o time. Isso porque os meias Vini Locatelli, que passou por cirurgia no pé em junho, e Foguinho, que sofreu lesão no tornozelo, estão recuperados e foram relacionados, mas devem ficar no banco.

O volante Willian Oliveira, titular no último jogo, não foi relacionado e pode ser substituído por Ronei, que entrou no decorrer da partida. Anselmo Ramon também ficou fora da lista e, com isso, Alan Grafite e Rone surgem como opções no ataque.

A partida contra o Avaí acontece nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. A Chapecoense pode perder por até um gol de diferença para avançar. Já o adversário precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou por três ou mais gols para se classificar no tempo normal.