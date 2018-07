Na véspera de jogo, Inter dá camisas a Nicolás Leoz O Internacional recebeu a visita de um "torcedor ilustre" antes de sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa, que será nesta terça-feira, às 14 horas (de Brasília), diante do Mazembe, do Congo, pela semifinal da competição. A delegação do clube gaúcho recepcionou o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Nicolás Leoz, no hotel em que o time está concentrado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.