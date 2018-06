Na véspera do adeus, Buffon escreve carta à Juventus: 'Para sempre minha casa'

Depois de 17 anos de serviços, Buffon dará adeus à Juventus neste sábado. O confronto diante do Verona, pela última rodada do Campeonato Italiano, marcará a última página da vitoriosa trajetória do goleiro pelo clube. Emocionado, ele escreveu uma carta ao time de Turim e à torcida nesta sexta-feira.

"Seis mil, cento e onze dias. Seis mil, cento e onze momentos de pura paixão. Muita alegria, choro, vitórias e derrotas. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Porque cada um de vocês ajudou a fazer cada momento da minha vida em preto e branco especial. Uma vida que virou minha segunda pele, que eu vesti, amei e respeitei. E que guardei para me proteger. Com minhas limitações, mas também a paixão que sempre me acompanhou", escreveu, nas redes sociais.

Buffon chegou à Juventus ainda em 2001, após se destacar no Parma. Lá, conquistou os principais títulos da carreira e marcou como um dos melhores goleiros da história do futebol. Por isso, mesmo após a saída, ele seguirá tendo o clube de Turim como sua casa.

"Eu cheguei aqui de bicicleta, era muito jovem. E amanhã, gostaria de ir embora guardando cada momento, sentindo o cansaço, a separação. E também as alegrias dos aplausos. Quero entender que nunca vou estar longe deste lugar que sempre chamarei de 'casa'. Sempre! Também quero cumprimentar companheiros e amigos que sempre chamarei de 'família'", afirmou.

Nestes anos, Buffon conquistou nove títulos do Campeonato Italiano - incluindo o desta temporada -, quatro da Copa da Itália e outros cinco da Supercopa da Itália. Aos 40 anos, o goleiro confirmou a saída da Juventus, mas não a aposentadoria. Ele estaria na mira do Paris Saint-Germain.