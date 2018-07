Em baixa no Espanhol, Getafe anuncia técnico argentino

Na penúltima posição do Campeonato Espanhol e consequentemente seriamente ameaçado de rebaixamento à segunda divisão nacional, o Getafe anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico argentino Juan Eduardo Esnáider para tentar escapar da degola. Ele assinou acordo para dirigir a equipe até o final desta temporada europeia.

Auxiliar técnico do clube entre 2009 e 2011, o treinador chega para substituir Fran Escriba, demitido na última segunda-feira após uma sequência de 12 jogos sem vitórias no comando do time. No último sábado, a equipe foi derrotada pelo Villarreal por 3 a 1, fora de casa, pela 32ª rodada do Espanhol. Ex-jogador e comentarista de TV, Esnáider nunca dirigiu uma equipe na elite do futebol da Espanha, sendo que seu último trabalho na função foi no Zaragoza, no qual chegou em 2011 para salvar o clube do rebaixamento para a terceira divisão nacional.

O primeiro jogo de Esnáider no comando do Getafe será no sábado, quando a equipe terá pela frente o poderoso Real Madrid, em casa, pela 33ª rodada do Espanhol. Será o primeiro de uma série de seis jogos nos quais o time tentará se livrar do rebaixamento. Com 28 pontos, a equipe está apenas dois atrás do Granada, 17º colocado e hoje primeiro clube fora da zona de descenso da tabela.