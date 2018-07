Na vice-lanterna do Espanhol, Granada anuncia demissão do seu treinador

Na vice-lanterna do Campeonato Espanhol, com apenas dois pontos em seis jogos disputados, o Granada anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico Paco Jémez. "Depois de estudar detalhadamente a situação atual e os resultados obtidos, foi tomada esta decisão de forma unânime", ressaltou o clube ao confirmar a saída do treinador por meio de seu site oficial.

Anteriormente, Jémez havia assinado um contrato para dirigir o time por três temporadas, mas a sequência muito ruim neste início de Espanhol acabou pesando para a sua saída. Ele ainda comandou o seu último treino à frente da equipe nesta quarta-feira, antes de conceder entrevista coletiva na qual disse "desejar o melhor para o clube, para o time e para a torcida".

O Granada também confirmou que Lluis Planagumà, técnico da equipe B do clube, irá assumir o comando interino do time até a contratação de um novo treinador. Após a derrota por 3 a 1 pelo Alavés na rodada passada do Campeonato Espanhol, ele agora vai preparar os jogadores para o duelo diante do Leganés, sábado, em casa, pela próxima jornada da competição nacional.