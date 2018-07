Na vice-liderança, Santos celebra bom momento do sistema defensivo

Exaltado pela força dos seus jogadores de ataque, o Santos também divide os méritos pela boa campanha no Campeonato Brasileiro com a sua defesa, a menos vazada da competição, com apenas 17 sofridos gols em 20 jogos. O lateral-esquerdo Caju, que vem substituindo Zeca durante o período da Olimpíada, celebra esse bom momento e divide os méritos com os outros setores do time.

"A equipe inteira está de parabéns, porque a defesa não começa lá atrás, ela inicia lá na frente, e o ataque está ajudando bastante na marcação. Lá na defesa, nós estamos mantendo as linhas posicionadas, que é um pedido do Dorival e, graças a Deus está dando resultado", disse.

No último fim de semana, o Santos superou o Atlético Mineiro por 3 a 0, na Vila Belmiro, em um confronto direto na luta pelas primeiras posições. Em segundo lugar no Brasileirão, o time agora enfrentará um time que briga contra o descenso, o Coritiba, que ocupa apenas a 16ª posição.

Caju, porém, garante não se iludir com a situação e prevê um confronto complicado no Couto Pereira. "No Brasileirão não tem time mais ou menos. Temos que manter o desempenho dentro de casa para fazer bonito fora de casa", comentou.