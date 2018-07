Na Vila Belmiro, Santos enfrenta Botafogo no embalo de Neymar

SANTOS - Nada mudou para o Santos no início da nova temporada: o time continua dependente de Neymar. Foi ele o principal responsável pela vitória sobre o São Bernardo, na estreia no Campeonato Paulista. O craque fez o primeiro gol do jogo, carregou a defesa adversária de cartões amarelos e provocou a expulsão de seu marcador, Dudu, ainda no primeiro tempo. Nesta quarta-feira, às 19h30, contra o Botafogo, na Vila Belmiro, não deverá ser diferente. Espera-se que Neymar seja decisivo mais uma vez.

O exigente Muricy Ramalho mostrou-se tolerante com o fraco desempenho da maioria dos titulares no amistoso contra o Barueri, há uma semana, e no jogo do último sábado. Ele prefere culpar o calendário brasileiro, que oferece pouco tempo para que as equipes se preparem antes do início das competições. "A maioria ainda está bem abaixo do ideal na condição física porque a pré-temporada foi curta. Por isso, não se pode cobrar dos jogadores".

O treinador diz que o fato de o time jogar duas vezes por semana faz com que os jogadores tenham de recuperar a forma atuando. "Não há mais tempo para treinar. Daqui para frente será jogar, recuperar e jogar outra vez". A sua previsão é que o Santos vai jogar bem a partir da sexta rodada.

Muricy Ramalho tem se mostrado paciente com todos os jogadores, menos um: o atacante André, que está em má fase desde o ano passado. O último gol que ele marcou saiu no dia 10 de outubro contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. André até agora não justificou os R$ 5 milhões que o Santos pagou por 25% de seus direitos econômicos no ano passado.

Após o jogo contra o São Bernardo, Muricy Ramalho deu a entender que vai cobrar maior dedicação de André aos treinos físicos e estabelecer um prazo para a sua recuperação técnica antes de mandá-lo para o banco. Entretanto, não será surpresa se já no jogo desta quarta o argentino Miralles, que fez um gol no amistoso contra o Barueri e outro na estreia do time no Paulistão, aparecer ao lado de Neymar no ataque.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: Rafael; Bruno Peres, Neto, Durval e Guilherme Santos; Arouca, Renê Júnior, Cícero e Montillo; Neymar e André. Técnico: Muricy Ramalho

BOTAFOGO: Rafael; Cris, Henrique Mattos, César Gaúcho e Daniel Borges; Gilmak, Zé Antônio, Douglas Packer e Giovani; Francis e Nunes. Técnico: Marcelo Veiga

Juiz: Marcelo Prieto Alfieri

Local: Vila Belmiro

Horário: 19h30

Transmissão: Pay-per-view