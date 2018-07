Na Vila Belmiro, Sport encara o Santos para deixar a zona de rebaixamento A derrota para o Coritiba por 3 a 2 na rodada passada mandou o Sport para zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na 18.ª colocação com apenas cinco pontos, o time pernambucano visita o Santos nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), pela oitava rodada da competição.