Na Vila Belmiro, torcida do Santos desistiu cedo da final contra o Barça

SANTOS - Cerca de cinco mil torcedores foram à Vila Belmiro na manhã deste domingo para acompanhar pelo telão a decisão do Mundial de Clubes, entre Santos e Barcelona, que aconteceu em Yokohama, no Japão. Mas, quando terminou o primeiro tempo, com vitória parcial de 3 a 0 do time espanhol, muita gente foi embora para casa. Na saída, a maioria culpava a escalação com três zagueiros armada pelo técnico Muricy Ramalho pelo fracasso santista.

Entre os torcedores que permaneceram na Vila Belmiro até o fim do jogo, alguns ainda cantavam "Vamos ser tri Santos" e "Santos é o time da virada", deixando de acreditar no título somente após o Barcelona definir os 4 a 0 do placar. Depois da partida, um grupo de santistas ainda soltou rojões e cantou o hino do clube em frente ao estádio.

Nos telões instalados nas praias do Gonzaguinha, em São Vicente, e do Gonzaga, em Santos, a concentração da torcida santista foi grande durante o primeiro tempo da final, mas diminuiu bastante na segunda etapa, quando até torcedor com a camisa do clube trocou o jogo, já perdido, pelo banho de mar e por uma caminhada na faixa de areia.