Na Vila, Palmeiras tenta quebrar tabu em vigor desde Obina e Marcos

O Palmeiras desafia nesta quarta-feira, a partir das 21h45, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos na Vila Belmiro e mais um incômodo tabu na competição. O jejum de vitórias do time alviverde no estádio rival pela competição já dura sete anos. O último resultado positivo conquistado no litoral diante do adversário foi em outubro de 2009, quando ganhou por 3 a 1 quando ainda tinha Marcos no gol e Muricy Ramalho como treinador.

Desde então, o Palmeiras enfrentou seis vezes o Santos como visitante pelo Campeonato Brasileiro e amargou um retrospecto de cinco derrotas e um empate no período no alçapão santista. Fica como incentivo à equipe do técnico Cuca, no entanto, o encontro mais recente na Vila Belmiro. Pela primeira fase do Campeonato Paulista deste ano, o time ganhou de virada, por 2 a 1, sob o comando de Eduardo Baptista.

A última vitória do Palmeiras sobre o Santos na Vila, pelo Brasileiro, veio de virada, em 4 de outubro de 2009. Na ocasião, o time liderava a competição a 12 rodadas do fim e começou atrás do Santos, que abriu o placar já no segundo tempo, com Luizinho. A equipe da capital não se intimidou e empatou o jogo com um gol de Diego Souza, para em seguida Robert fazer o segundo para virar e depois Vagner Love balançou as redes para sacramentar o placar.

A equipe palmeirense naquela ocasião foi escalada com: Marcos; Figueroa, Maurício, Danilo e Armero; Edmilson, Souza, Cleiton Xavier e Diego Souza; Obina (Robert) e Vagner Love (Willians).