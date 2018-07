Na Vila, Santos quer manter chance de título viva

Em terceiro lugar no Brasileirão e com um jogo a menos que o Flamengo, o Santos espera poder tornar mais vivo, nesta quinta-feira, o sonho de lutar pelo título nacional. O time recebe o Vitória a partir das 19h30, na Vila Belmiro, determinado a reduzir para três pontos a vantagem do líder Palmeiras.

O técnico Dorival Júnior avisou que deverá escalar uma equipe ofensiva. Assim, Lucas Lima, Thiago Maia e Copete deverão jogar, depois de os três jogadores terem servido suas respectivas seleções.

O meia Lucas Lima voltou a treinar ontem, horas depois de ter ficado no banco de reservas da seleção brasileira em jogo contra o Peru, no início da madrugada do mesmo dia (no horário de Brasília), em Lima, pelas Eliminatórias Sul-americanas da Copa de 2018. Já o volante estava com o time nacional sub-20, enquanto o atacante colombiano atuou durante 25 minutos do confronto no qual a Colômbia caiu por 3 a 0 diante a Argentina, fora de casa, na última terça, pelas Eliminatórias.

"Só não vão jogar por algum problema que tenham tido. Do contrário, estarão em campo", adiantou o comandante, que ao mesmo tempo optou por fazer mistério sobre o substituto de David Braz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fabián Noguera é o favorito a entrar na equipe, mas Lucas Veríssimo aparece como outra opção para fazer dupla com Yuri na defesa. Essa definição ficou apenas para a manhã de hoje.

No Vitória, que segue na luta pra evitar o rebaixamento, o técnico Argel Fucks deve promover algumas importantes mudanças. O goleiro Fernando Miguel, suspenso, será substituído por Caíque. Já o volante José Welison deve atuar como titular na lateral direita, enquanto o lateral-esquerdo Euller foi testado no meio de campo. Marcelo retornou de suspensão e também treinou no time principal.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, F. Noguera, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e

Ricardo Oliveira. Técnico:Dorival Júnior.

VITÓRIA: Caíque; José Welison, Kanu, Victor Ramos e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo, Cárdenas e Euller; Marinho e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Horário: 19h30.

Na TV: Pay-Per-View.

Local: Vila Belmiro, em Santos.