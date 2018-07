Na Vila, Santos vai ao ataque contra o Grêmio na Copa do Brasil

SANTOS - O Santos vai abandonar a postura defensiva que adotou desde a humilhante goleada por 8 a 0 que sofreu diante do Barcelona e promete jogar no ataque para voltar a vencer, contra o Grêmio, nesta quarta, às 19h30, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Claudinei Oliveira confirmou após o treino de ontem a escalação de dois atacantes. Willian José deve jogar ao lado de Thiago Ribeiro, que deve ser titular pela primeira vez. Na volta ao Brasileirão, após o desastre no Camp Nou, o time empatou por 1 a 1 contra Corinthians e Vasco, ambos na Vila, e por 0 a 0 contra Cruzeiro e Bahia, como visitante. Como empate em casa na Copa do Brasil pode valer a desclassificação, o técnico não tem outra saída. “Vamos fazer o Montillo voltar à função dele e escalar dois atacantes”, disse Claudinei. Diante do Bahia, o argentino estava desgastado e jogou mais adiantado, sem ter de voltar para ajudar na marcação, que ficou por conta de Léo Cittadini. "Agora, o resultado do exame mostrou que Montillo está bem menos desgastado.”

Como nos quatro últimos jogos do Brasileiro, Claudinei faz mistério com a escalação do time. Galhardo deve ser confirmado na lateral direita, no lugar de Cicinho, impedido de jogar porque atuou pela Ponte Preta na Copa do Brasil. Marcos Assunção deve voltar para a reserva. A sua inesperada escalação no domingo foi justificada pelo treinador com o fato de o Bahia ser o time que mais comete faltas no Brasileiro e o ex-palmeirense poderia decidir a partida num lance de bola parada.

O treinador prevê dois jogos equilibrados contra o Grêmio e ressalta as dificuldades do Campeonato Brasileiro. “Em alguns jogos, fomos infelizes porque não aproveitamos as chances que tivemos para matar a partida, como contra o Coritiba, na Vila. Não matamos e fomos castigados.”

Apesar de satisfeito com o futebol do time, que somou cinco pontos nos últimos jogos do Brasileiro, Claudinei confirma que vai mudar a estratégia para o jogo de hoje à noite, deixando de pensar primeiro em evitar o gol. “Vamos buscar a vitória para ter vantagem no jogo de volta. O cenário ideal é ganhar sem sofrer gol e, se não for possível, que o empate seja por 0 a 0.”

PROVÁVEIS EQUIPES

SANTOS - Aranha; Galhardo, Edu Dracena, Durval e Mena, Alison, Alan Santos, Cícero e Montillo; Willian José e Thiago Ribeiro. Técnico: Claudinei Oliveira

GRÊMIO - Dida; Werley, Rhodolfo, Bressan e Pará; Souza, Ramiro, Rivero e Alex Teles; Kleber e Barcos. Técnico: Renato Gaúcho.

Juiz: Jaílson Macedo de Freitas (BA); local: Viula Belmiro, Santos; horário: 19h30; transmissão: SporTV e ESPN Brasil