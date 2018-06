Na Vila, Santos vence lanterna Paraná por 3 a 1 e deixa zona de rebaixamento

Depois de um primeiro tempo sonolento, o Santos envolveu o Paraná na segunda etapa, venceu por 3 a 1, na Vila Belmiro, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com a vitória deste domingo, pela quinta rodada, o alvinegro saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 11ª posição, com seis pontos. Já a equipe paranaense continua na lanterna, com apenas um pouco conquistado em cinco jogos.

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro

+ São Paulo arranca empate do Bahia no fim e continua invicto no Brasileirão

+ Rodriguinho brilha mais uma vez e Corinthians supera o Palmeiras

A vitória reabilitou o Santos no Brasileirão - vinha de derrota para o Grêmio, por 5 a 1. Mais do que isso, dá moral para o time do técnico Jair Ventura na sequência da competição. E a próxima partida é importante: clássico contra o São Paulo, domingo, às 16h, no Morumbi. Antes, na quarta-feira, às 19h15, vai até Matogrosso enfrentar o Luverdense, no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil - na ida, 5 a 1 para o clube paulista.

Já o próximo compromisso do Paraná é contra o Grêmio, domingo, às 16 horas, no estádio Durival de Britto, em Curitiba.

Foi o segundo triunfo do Santos no campeonato nacional. Nos três jogos anteriores, só havia vencido na estreia, diante do Ceará, e perdeu as duas outras partidas (Bahia e Grêmio) - tem um jogo adiado pela terceira rodada, contra o Vasco.

Precisando dos três pontos, o time foi irreconhecível no primeiro tempo. Ficou longe de mostrar seu DNA ofensivo. Chegou apenas uma vez ao gol do Paraná, em fraca cabeçada do atacante Rodrygo.

O lance mais perigoso da etapa inicial foi dos paranaenses. Aos 41 minutos, o lateral Alemão tabelou com Carlos e, de dentro da área, soltou a bomba. Vanderlei fez boa defesa.

No segundo tempo, a novidade do Paraná foi a presença da torcida, que chegou atrasada ao jogo. Fez barulho, mas por apenas um minuto, porque se calou ao ver o atacante Rodrygo fazer 1 a 0. Foi o primeiro do menino de 17 anos na Vila Belmiro. Ele entrou por trás da zaga para completar o desvio de Sacha em chute de Gabriel.

Aos 13 minutos, o Santos ampliou. Victor Ferraz cruzou para Sasha, que ajeitou para Gabriel cabecear e fazer o segundo. O atacante dedicou o gol à sua mãe, Lindalva Barbosa, que estava nos camarotes da Vila.

Aos 30, mais um dele. Em seu primeiro lance no jogo, Arthur Gomes fez boa jogada pela ponta esquerda, invadiu a área e tocou para Gabriel, sozinho, empurrar para as redes.

Nos acréscimo, o Santos cochilou de novo. E o Paraná aproveitou com Silvinho. Em jogada de futsal, ele achou Caio Henrique no pivô, que ajeitou de volta para a batida bonita do atacante paranaense.

Depois de ver a vitória do time da casa e o fraco desempenho do time de Rogério Micale, era melhor a torcida do Paraná não ter chegado a tempo na Vila.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 1 PARANÁ

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Alison (Vecchio), Vitor Bueno (Diego Pituca) e Jean Mota; Rodrygo, Gabriel e Eduardo Sasha. Técnico: Jair Ventura.

PARANÁ - David; Alemão, Jesiel, Rayan e Igor (Júnior); Wesley Dias, Torito González (Alex Santana) e Caio Henrique; Léo Itaperuna (Vitor Feijão), Carlos e Silvinho. Técnico: Rogério Micale.

GOLS: Rodrygo, a 1, e Gabriel, aos 13 e aos 30 minutos, e Silvinho, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS: Gabriel (Santos); Torito González e Vitor Feijão (Paraná).

RENDA: R$ 140.110,00.

PÚBLICO: 3.971 torcedores.

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos (SP).