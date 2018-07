Na volta à elite do Paulistão, Ferroviária terá técnico português

O presidente do clube, Carlos Salmazo, disse que o treinador se encaixa no perfil traçado pela diretoria. É jovem, estudioso e com experiência no futebol europeu. Estas foram as características que fizeram do ex-técnico, Milton Mendes, um vitorioso no clube.

Brasileiro, mas com formação na escola portuguesa de técnicos, Milton sagrou-se campeão com a Ferroviária na Série A2 deste ano e depois comandou o Atlético-PR por boa parte do Brasileiro. Recentemente ele assinou contratou com o Kashiwa Reysol, do Japão.

O novo treinador da Ferroviária chegou ao Brasil em 2014 após trabalhar em Portugal por times de segunda linha como Condeixa, Sport Lisboa e Cartaxo. Ele ainda foi observador técnico no Braga, no Sporting e no Acadêmica de Coimbra.

No Atlético-PR, dirigiu o time na Taça FPF - uma espécie de Copa Paulista do futebol paranaense - usando jogadores do sub-23. Esta mesma base foi usada depois no returno do Brasileiro da Série C com o Guaratinguetá.

A Ferroviária está no Grupo C do Paulistão, ao lado de São Paulo, XV de Piracicaba, Audax e Capivariano. Como já aconteceu ano passado, ela espera contar com vários jogadores cedidos pelo Atlético-PR.