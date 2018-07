Na volta ao Maracanã, Flamengo goleia fácil o Barra Mansa

De volta ao Maracanã após três meses, o Flamengo não encontrou dificuldades e goleou o Barra Mansa por 4 a 0 na noite desta quarta-feira. Os gols foram marcados por Marcelo Cirino (duas vezes), Arthur Maia e Canteros. Com o resultado, a equipe chegou aos quatro pontos e ocupa a vice-liderança do Campeonato Carioca, atrás do Fluminense, que venceu seus dois primeiros jogos.

Contra o Barra Mansa, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez três mudanças em relação ao time que empatou na estreia diante do Macaé - duas delas por lesão. Cesar foi para o gol no lugar de Paulo Victor, que se recupera de uma pancada na cabeça. Pará foi titular na lateral direita, já que Leo Moura está com desconforto muscular. No meio campo, Márcio Araújo ganhou a vaga de Cáceres.

Dentro de campo, praticamente só o Flamengo jogou no primeiro tempo. A diferença foi gritante em todos os números, indo da posse de bola (64% a 36%), passando pelo número de escanteios (13 a favor do time rubro-negro, contra nenhum para o Barra Mansa) e nas jogadas de bola aérea na área adversária (foram 17 a 3).

A hegemonia do Flamengo também se refletiu em gols. O placar foi aberto por Marcelo Cirino aos 23, em chute rasteiro do bico esquerdo da grande área. Arthur Maia, de cabeça, ampliou aos 41, após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o domínio dos rubro-negros se manteve. Logo aos 3, Canteros marcou um golaço cobrando falta no ângulo superior esquerdo de Thiago Leal, que voou e não encontrou nada. E cinco minutos mais tarde, Marcelo Cirino fez mais um e ampliou para 4 a 0.

Com a goleada estabelecida, o Flamengo tirou o pé. Luxemburgo ainda colocou Alecsandro e Mugni, mas o time apenas administrou e levou o jogo até o fim. O time volta a campo no sábado, quando encara o Resende em Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 4 X 0 BARRA MANSA

FLAMENGO - César, Pará, Wallace, Samir e Anderson Pico (Thallyson); Márcio Araújo, Canteros e Arthur Maia (Alecsandro); Nixon, Everton (Mugni) e Marcelo Cirino. Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

BARRA MANSA - Thiago Leal; Rodriguinho, Carlão, Thiagão e Vitinho; Audren, Leandro Teixeira, Wallace e Rafael; Robert (Yogo) e Kaike (André Duarte). Técnico - Wilson Leite.

GOLS - Marcelo Cirino, aos 23, e Arthur Maia, aos 41 minutos do primeiro tempo; Canteros, aos 3, e Marcelo Cirino, aos 8 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas de Jesus (RJ).

CARTÃO AMARELO - Leandro Teixeira.

RENDA - R$ 333.100,00.

PÚBLICO - 12.933 pagantes (14.443 presentes)

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.