Na volta da torcida ao Pacaembu na Libertadores, Corinthians bate o Tijuana

SÃO PAULO - No seu reencontro com a torcida no Pacaembu, o Corinthians fez sua melhor partida na atual edição da Libertadores. Nesta quarta-feira à noite, o campeão mundial fez um ótimo primeiro tempo, conseguiu se segurar defensivamente nos poucos minutos em que o Tijuana foi melhor, e venceu por 3 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo 5. Alexandre Pato, que abriu o placar, deixou o campo no primeiro tempo, com dores musculares, por precaução.

Renato Augusto, muito bem pela direita, foi o destaque da segunda vitória corintiana na Libertadores, resultado que coloca a equipe com sete pontos, ainda dois atrás do Tijuana. A equipe mexicana tinha a melhor campanha da competição não tinha tomado gols até esta noite.

Agora a Libertadores faz uma pausa para os jogos entre seleções e retoma no dia 3 de abril, quando o Corinthians visita o Millonarios na Colômbia sem sua torcida e o Tijuana joga contra o San José na Bolívia. Pelo Paulistão, o time do técnico Tite tem pela frente o União Barbarense, sábado,às 18h30, no Pacaembu.

O JOGO

Diferente da partida no México, o Corinthians começou pressionando o rival e por pouco não abriu o placar logo com 2 minutos, quando Pato cabeceou completando um cruzamento e mandou para fora. Era o lance para levantar a torcida e mostrar que vontade não faltaria.

Dez minutos depois viria outra chance. E sempre pelo lado direito. Renato Augusto cruzou, mas Pato não conseguiu completar com força. De qualquer forma, o árbitro já marcava impedimento.

Era nas costas de Pablo Aguilar que o jogo acontecia. E foi por lá que o Corinthians fez dois gols em questão de 10 minutos. Romarinho já estava à beira do campo esperando para substituir Pato quando Renato Augusto recebeu bela enfiada de Alessandro e chutou forte. A bola bateu no travessão, na trave, no travessão de novo, e voltou para a pequena área, onde Pato estava esperto para marcar.

Mal comemorou e o atacante deixou o jogo, reclamando dores musculares. Mas Pato não faria falta, tão fácil que estava a partida para os donos da casa. Aos 34, Renato Augusto cruzou e Paulinho cabeceou para fora. No minuto seguinte, o meia tocou para Alessandro, que colocou no pé de Guerrero para o peruano marcar o segundo.

Toda a tranquilidade que o Corinthians teve no primeiro tempo foi embora na virada do intervalo. Desde os primeiros minutos o Tijuana criou chances, mas pegou nas finalizações. A começar por Moreno, que mandou boa oportunidade por cima do travessão aos 3 minutos. Depois foi Arce, que recebeu livre, vindo de trás, e chutou para longe. A terceira chance desperdiçada foi por Martínez, que também errou a mira.

Mas a pressão mexicana durou menos de 20 minutos. Com tranquilidade o time corintiano colocou a bola no chão e voltou a controlar o jogo. Depois de neutralizar o Tijuana, chegou ao terceiro gol. Renato Augusto bateu falta na área, Guerrero escorou e Paulinho fez de cabeça.

CORINTHIANS 3 X 0 TIJUANA

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro, Paulo André, Gil e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo (Jorge Henrique) e Renato Augusto (Douglas); Alexandre Pato (Romarinho) e Guerrero. Técnico - Tite.

TIJUANA - Saucedo; Àbrego (Garza), Gandolfi, Aguilar e Nuñez; Pellerano, Arce, Corona (Ruiz) e Fidel Martínez; Moreno e Riascos (Marquez). Técnico - Antonio Mohamed.

GOLS - Alexandre Pato, aos 25, e Guerrero, aos 35 minutos do primeiro tempo; Paulinho, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Enrique Osses (Chile).

CARTÕES AMARELOS - Paulinho, Alessandro, Arce, Pellerano, Moreno, Aguilar e Nuñez.

RENDA - R$ 2.049.017,50.

PÚBLICO - 31.671 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.