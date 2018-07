Na volta de Daniel Alves, Barcelona vence Alavés

Diferente do Real Madrid, que vai escalar diversos reservas na quarta-feira, quando visitar o Alcoyano, o Barcelona optou por respeitar o Alavés na sua estreia na Copa do Rei e usou titulares como Iniesta, Fàbregas, Villa e Busquets, além do próprio Daniel Alves.

Villa foi quem fez o primeiro gol. Ele recebeu na esquerda depois de o marcador dele tropeçar e encheu o pé para acertar o canto direito, sem chances para o goleiro. O mais bonito foi o segundo. Fàbregas roubou a bola, Sánchez tocou para Villa, esse girou sobre a bola e rolou para Iniesta. O meia deu um toque genial, encobrindo o goleiro e colocando a bola na forquilha.

No finalzinho, aos 43 minutos, saiu o terceiro. Após cruzamento perfeito de Daniel Alves, Fàbregas apareceu livre na área para cabecear para o gol vazio.

Mais cedo, o Valencia venceu o Llagostera fora de casa por 2 a 0. No primeiro gol, aos 46 do primeiro tempo, o brasileiro Jonas aproveitou chute mascado, colocou a cabeça e abriu o placar. Valdez ampliou aos 24 da segunda etapa, completando de cabeça o escanteio batido na área.