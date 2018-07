Na volta de Felipe Anderson, Lazio cai em casa e fica em sexto

No jogo em que contou com o retorno do meia brasileiro Felipe Anderson, que havia desfalcado o time por três rodadas por causa de uma lesão no joelho, a Lazio decepcionou os seus torcedores nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico de Roma, ao cair por 1 a 0 diante do Genoa.

O resultado na 22ª rodada do Campeonato Italiano fez o time da capital continuar distante do G3 da competição. Com a derrota, a Lazio estacionou nos 34 pontos, na sexta posição, e ainda desperdiçou a oportunidade de ultrapassar Fiorentina e Sampdoria, que ocupam a quarta e quinta posições, respectivamente. Já o Genoa chegou aos 32 pontos e assumiu o sétimo posto da tabela.

Felipe Anderson vinha sendo o grande nome da Lazio na temporada antes de se machucar. Nesta segunda-feira, começou o duelo no banco de reservas e viu sua equipe perder o controle do jogo nos 29 minutos do primeiro tempo.

O goleiro Marchetti foi expulso ao derrubar o francês Niang na grande área. O argentino Diego Perotti foi para a cobrança e colocou o Genoa à frente no marcador. Mesmo com um homem a menos, a Lazio foi para cima do adversário e contou com a entrada de Felipe Anderson como arma ofensiva. O brasileiro fez boas jogadas, mas não conseguiu levar o seu time ao empate. A melhor chance da equipe foi criada por Mauri, que acertou a trave aos 22 minutos do segundo tempo.

Após cair em casa, a Lazio tentará buscar a recuperação no Campeonato Italiano no próximo domingo, quando pegará a Udinese, em Údine. No mesmo dia, o Genoa enfrentará o Verona, em Gênova.