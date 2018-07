Na volta de Ganso, Santos vence por 2 a 0 e atrapalha o Vasco

SÃO PAULO - Nas voltas do meia Paulo Henrique Ganso e do centroavante Borges, o Santos fez um bom jogo e derrotou o vice-líder Vasco por 2 a 0, na Vila Belmiro, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O destaque da partida ficou por conta da atuação do craque Neymar, que marcou o primeiro gol do jogo, fez grandes jogadas e ainda deu o passe para o centroavante Borges marcar o segundo gol. Com o resultado, o time santista subiu para a nona colocação, com 48 pontos. O Vasco permaneceu na segunda posição da tabela, com os mesmos 58 pontos do Corinthians, que perdeu para o lanterna América-MG por 2 a 1, em jogo disputado em Uberlândia (MG), mas continua à frente por conta do número de vitórias.

Enquanto o técnico Muricy Ramalho conseguiu escalar um time que se aproxima do que será utilizado pelo Santos no Mundial de Clubes, o técnico do Vasco, Cristovão Borges, não contou com seus três primeiros volantes considerados titulares: Romulo cumpriu suspensão; e Jumar e Eduardo Costa estavam lesionados. Além destes desfalques, o meia veterano Felipe, que vinha atuando como lateral-esquerdo, também não conseguiu jogar por causa de dores na coxa esquerda. Em contrapartida, contou com as voltas de Diego Souza e Fagner, que estavam suspensos na rodada anterior.

Logo aos três minutos de jogo, Neymar cobrou falta na entrada da grande área. A bola desviou na cabeça do zagueiro Renato Silva e foi para o fundo das redes do goleiro Fernando Prass: 1 a 0. Após o gol do Santos, o Vasco demonstrou nervosismo e a equipe paulista se aproveitou com diversos ataques que levaram perigo à área cruzmaltina. Com jogadas bem tramadas pela dupla Neymar e Ganso, a torcida santista ficou bastante empolgada.

Aos 12 minutos, a equipe carioca conseguiu ter um respiro e teve importante lance de ataque. Após cobrança de escanteio de Juninho Pernambucano, o atacante Elton cabeceou bola venenosa, que exigiu defesa do goleiro Rafael praticamente em cima da linha.

Depois do lance, o Vasco conseguiu equilibrar a partida. Aos 23, o meia Diego Souza chegou a marcar um gol de cabeça, mas o lance foi anulado pelo árbitro André Luiz Castro, que marcou falta do jogador da equipe carioca sobre a zaga cruzmaltina.

Aos 32, Juninho Pernambucano cobrou falta da intermediária e levou perigo ao goleiro Rafael. A bola passou rente à trave. A resposta do Santos foi dada no minuto seguinte por Neymar, que, depois de um lindo toque de Ganso, chutou, para boa defesa do goleiro Fernando Prass. Na sequência do primeiro tempo, o jogo continuou movimentado, mas sem lances agudos de gol.

Na volta dos vestiários para o segundo tempo, o técnico Cristovão Borges disse que iria corrigir alguns detalhes da equipe do Vasco, que, segundo ele, deu muito espaço para o Santos tocar a bola. Ambos os times, porém, voltaram com a mesma formação.

Logo no primeiro minuto da etapa final, os jogadores da equipe carioca reclamaram pênalti, já que, depois de um cruzamento de Fagner, a bola bateu no braço de Durval, zagueiro santista improvisado na lateral esquerda. A arbitragem, no entanto, mandou o jogo seguir.

O Vasco voltou mais agressivo no segundo tempo, mas o Santos armava contra-ataques perigosos. E foi num lance desses que Neymar foi lançado, aos 8 minutos. Ele entrou sozinho na grande área, chutou o ar, driblou Fernando Prass e rolou a bola para Borges. O centroavante mandou a bola para o gol, mas Fagner evitou o pior para o Vasco, desviando a bola com o pé direito.

Neymar, por sinal, começou a atormentar cada vez mais a defesa cruzmaltina com belíssimas jogadas. Aos 17, ele deu drible desconcertante em Renato Silva na grande área e tocou a bola para trás para Paulo Henrique Ganso. O meia chutou por cima do travessão, levando perigo a Fernando Prass.

Aos 22, o Vasco deu uma resposta com uma cobrança de falta de Juninho Pernambucano na entrada da grande área. O meia mandou a bola por cima, raspando a trave, assustando a torcida santista.

Em mais um lance de contra-ataque, o Santos chegou com rapidez, ultrapassou o meio-campo e a bola chegou aos pés de Neymar, que lançou para Borges. O centroavante mandou uma bomba de fora da área e marcou um golaço para a equipe paulista aos 28 minutos.

O gol também serviu para Borges cravar seu nome na história do Santos, já que foi seu 23.º na competição. Desta maneira, ele superou Serginho Chulapa e se tornou o maior artilheiro da equipe santista em uma edição do Brasileirão.

A postura do Santos em campo dificultou as ações do Vasco, que não conseguia furar a defesa adversária e ainda tinha que se preocupar com as peripécias de Neymar. Aos gritos de "olé" da torcida santista, a equipe cruzmaltina não conseguiu produzir lances agudos de perigo, mas o saldo poderia ter sido pior, se o Corinthians não tivesse perdido para o lanterna da competição em Uberlândia.

O próximo compromisso do Santos no Brasileirão será em Fortaleza, contra o Ceará, na domingo que vem. No mesmo dia, o Vasco fará clássico contra o Botafogo, no Estádio do Engenhão, na capital fluminense.

SANTOS 2 x 0 VASCO

Santos - Rafael, Danilo, Edu Dracena e Bruno Rodrigo e Durval; Adriano, Henrique, Arouca e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Borges (Alan Kardec). Técnico: Muricy Ramalho.

Vasco - Fernando Prass, Fagner, Dedé, Renato Silva e Julinho (Diego Rosa); Nilton, Fellipe Bastos, Juninho Pernambucano e Diego Souza; Eder Luis (Leandro) e Elton (Bernardo). Técnico: Cristovão Borges.

Gols - Neymar, aos 3 minutos do primeiro tempo; Borges, aos 28 minutos do segundo.

Cartões amarelos - Diego Souza (Vasco).

Árbitro - André Luiz Castro (GO).

Público: 12.305 pagantes.

Renda: R$ 215.260,00.

Local - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).