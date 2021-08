Na volta de Kane ao time titular, Tottenham supera o Watford e lidera o Inglês

Após acabar com a novela se ficaria ou deixaria o Tottenham, ao confirmar sua permanência ao longo da semana, Harry Kane iniciou o primeiro jogo como titular na temporada neste domingo. "Louco" para fazer um gol e acabar com possíveis rusgas com o torcedor, o camisa 10 perdeu boas oportunidades, mas atuou os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Watford, mantendo os 100% de aproveitamento do time, líder isolado do Campeonato Inglês.

Com o retorno de Kane entre os titulares, o brasileiro Lucas Moura acabou sendo o escolhido pelo técnico Nuno Espírito Santo para voltar à reserva. Estava restabelecida a trinca ofensiva com Kane, Son e Dele Alli.

Restava saber como seria o retorno de Kane ao time. E foi como se esperava, com a mesma luta e dedicação que o tornaram ídolo dos torcedores. Kane buscou jogo, tabelou, foi à área para tentar anotar gols e ainda ajudou na marcação. Falou bastante com os companheiros e vibrou com o gol de falta de Son num primeiro tempo até então bastante duro.

Lucas Moura entrou na segunda etapa e melhorou o desempenho do eficiente Tottenham. Com o brasileiro em campo, o time conseguiu ameaçar mais o gol de Watford. O brasileiro deu passe preciso para Kane deixar o seu, mas um desvio do zagueiro acabou frustrando os planos do astro. Logo a seguir, ele girou e parou no goleiro.

O Tottenham não conseguiu ampliar a vantagem, mas chegou ao terceiro jogo sem sofrer gols e, com nove pontos, é o único time com campanha perfeita no disputado Campeonato Inglês. Kane mostrou que segue muito útil à equipe e foi bastante cumprimentado por todos os companheiros.

No outro jogo desta manhã de domingo, empate entre Burnley e Leeds United por 1 a 1. Woods abriu o marcador para os mandantes, mas a igualdade veio no fim, com Bamford.