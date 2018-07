Na volta de Neymar, Barcelona decepciona e perde para o Alavés em pleno Camp Nou

Na primeira partida de Neymar pelo Barcelona na temporada 2016/2017, o Barcelona poupou Lionel Messi e Luis Suárez - que só entraram no segundo tempo - e acabou dando um verdadeiro vexame diante de sua torcida no estádio Camp Nou, em Barcelona, neste sábado. A equipe catalã foi derrotada pelo modesto Alavés por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

A derrota ainda fez com que o Barcelona estacionasse nos seis pontos, em quarto lugar, deixando o Real Madrid despontar na liderança isolada do torneio, com 100% de aproveitamento. Já o Alavés, que acaba de subir da segunda divisão espanhola, foi a cinco pontos, em sétimo lugar, e comemorou muito a segunda vitória na história sobre o time da Catalunha - a primeira aconteceu em 2001.

De olho na estreia da Liga dos Campeões da Europa na próxima semana, o técnico Luis Enrique deixou Messi e Suárez no banco de reservas contra o time que acabou de ser promovido. Antes da bola rolar, Neymar e Rafinha foram homenageados pela medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 com a seleção brasileira.

O favoritismo do Barcelona foi traduzido em superioridade em campo, mas o time não conseguiu abrir o placar após muita pressão nos 20 minutos iniciais. Com o passar do tempo, o Alavés se organizou e surpreendeu ao abrir o placar aos 38. Kiko fez boa jogada pela direita, passou pela marcação e cruzou para a área. O brasileiro Deyverson se antecipou aos marcadores e completou para as redes.

Após o susto e o intervalo da partida, os donos da casa partiram para cima e conseguiram empatar logo no primeiro minuto do segundo tempo. Neymar cobrou escanteio na medida para Mathieu testar para o fundo do gol. O autor do tento de empate ainda perdeu uma chance de virar o placar aos cinco minutos.

Mesmo com o empate, o Alavés não se intimidou e balançou as redes aos seis minutos, com Ibai Gómez, mas a arbitragem anulou o gol. O resultado incomodava o Barcelona e Luis Enrique promoveu a entrada de Messi no lugar de Denis Suárez, aos 14. Iniesta entrou logo depois, na vaga de Arda Turan.

No entanto, as mudanças não surtiram efeito e o Alavés conseguiu marcar o segundo gol aos 18 minutos. Mascherano se atrapalhou na tentativa de afastar a bola e entregou para Ibai Gómez, que passou por Vidal e mandou no cantinho esquerdo para selar o 2 a 1.

Aos 25 minutos, o Barcelona mandou Luis Suárez para o campo, substituindo Paco Alcácer, mas faltou criatividade para criar boas oportunidades de furar a defesa adversária e o placar seguiu inalterado, confirmando a "zebra" no Camp Nou.

O Barcelona entra em campo nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, contra o Celtic, em casa, antes de dar sequência no Campeonato Espanhol contra o Leganés. Já o Alavés jogará somente no próximo dia 19, uma segunda-feira, contra o Valencia, pelo torneio nacional.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o Villarreal bateu o Málaga por 2 a 0, fora de casa, e entrou na zona de classificação aos torneios europeus, pois foi a cinco pontos, na sexta posição, enquanto que o adversário que ainda não venceu no Campeonato Espanhol parou nos dois pontos conquistados, em 14.º lugar. O atacante Alexandre Pato, ex-Corinthians, ainda se recupera de lesão muscular e não jogou.

Com Paulo Henrique Ganso como titular, o Sevilla perdia para o Las Palmas por 1 a 0, também neste sábado. No entanto, o meia ex-São Paulo deixou o gramado no início do segundo tempo e os donos da casa conseguiram a vitória por 2 a 1 com gols nos minutos finais. Sarabia empatou, aos 44 do segundo tempo, e Carlos Fernandez garantiu a virada no minuto seguinte.