Na volta de Ribéry, Bayern faz 7 a 0 no Werder Bremen

BREMEN - O torcedor atleticano que comemorou a lesão de Robben achando que o Bayern de Munique ficaria mais fraco sem o holandês pode começar a repensar a conclusão. Neste sábado, na volta de Ribéry depois de três semanas afastado por lesão, o time bávaro não tomou conhecimento do Werder Bremen, jogou como quis, e goleou por 7 a 0 na casa do adversário.

O próprio Ribéry, que havia faturado a costela na repescagem europeia da Copa do Mundo, jogando pela França, voltou ao time com dois gols e três assistências. Lukimya (contra), Van Buyten, Mandzukic, Müller e Götze completaram o placar. Com o resultado, o Bayern de Munique ampliou a folga na liderança do Campeonato Alemão, chegando aos 41 pontos, numa campanha invicta de 13 vitórias e dois empates em 15 rodadas.

Um resumo do que foi o jogo em Bremen foi o quinto gol. No lance, Pizarro recebeu na área, após cobrança de escanteio, fez o pivô, e só ele viu Alaba passando pela esquerda. Rolou para o austríaco, que já deu de primeira para Müller marcar. Enquanto isso, o Werder ficava na roda.

OUTROS JOGOS

Também neste sábado, em clássico entre duas das mais apaixonadas torcidas do futebol alemão, o Borussia Mönchengladbach venceu o Schalke 04 por 2 a 1, em casa, e chegou a seis vitórias seguidas na competição. O brasileiro Raffael marcou pelo terceiro jogo seguido. Assim, a equipe deMönchengladbach subiu aos 31 pontos, ainda em quarto, empatado numericamente com o xará de Dortmund. O Schalke é o quinto, com 24.

Outro brasileiro a marcar gol neste sábado foi Roberto Firmino, que fez o segundo gol da vitória do Hoffenheim por 2 a 1 sobre o Eintracht, em Frankfurt. Em Hamburgo, o time da casa levou 1 a 0 do Augsburg. Assim, o único mandante a ganhar foi o Stuttgart, que fez 4 a 2 no Hannover.