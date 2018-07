Na volta de Suárez, Uruguai só empata com a Arábia Saudita

Suspenso de jogos oficiais desde a mordida em Chiellini na Copa do Mundo, Luis Suárez voltou a campo nesta sexta-feira, para jogar um amistoso pela seleção uruguaia. Com ele, porém, o time do técnico Oscar Tabárez apenas empatou em 1 a 1 com a Arábia Saudita, em Jeddah.

O atacante do Barcelona não chegou a marcar gol, mas foi decisivo. Afinal, aos 2 minutos do segundo tempo, ele completou uma cobrança de falta chutando de primeira, sem deixar a bola cair no chão, acertando a trave. Logo após explodir no poste, a bola voltou na canela de Hassan Muath Fallatah, que marcou contra.

Suárez ficou em campo mais 25 minutos no segundo tempo até ser substituído. Já sem ele, o Uruguai levou o empate, com Naif Hazazi, camisa 9 da Arábia Saudita, no último minuto do amistoso. Álvaro Pereira (São Paulo) e Lodeiro (Corinthians) foram titulares.

A suspensão de Suárez termina a tempo de ele jogar diante do Real Madrid, dia 25 de outubro, pelo Campeonato Espanhol. O jogador, que só participou de um amistoso pelo clube, contra o León (México), deve participar de jogo do Uruguai contra a Costa Rica, na quarta.

OUTROS AMISTOSOS

Também nesta sexta-feira, a Costa Rica, surpresa da última Copa do Mundo, sofreu para vencer Omã, por 4 a 3, na casa do rival. Saborío, Ruiz, Bustos e Ramírez marcaram.

A Austrália também jogou no Oriente Médio, mas não saiu de um amistoso sem gols com os Emirados Árabes Unidos, em Abu Dabi. Em Cheonan, a Coreia do Sul ganhou de 2 a 0 do Paraguai, com gols de Tae-Hee Nam e Min-Woo Kim. Nenhum jogador que atua no futebol brasileiro jogou.

Na quinta-feira à noite, o México recebeu Honduras em Tuxtla Gutiérrez e venceu por 2 a 0. Chicharito Hernández abriu o placar e Alanís, jovem do Santos Laguna.