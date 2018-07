Na volta de Valdivia, Palmeiras perde para o Fluminense

Na volta de Valdivia, o Palmeiras perdeu neste domingo, 24, por 1 a 0, para o Fluminense, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A última vez que o meia havia vestido a camisa alviverde fora em 1.º de maio contra o Corinthians. Logo no início da semifinal do Campeonato Paulista, ele sentiu uma fisgada na coxa esquerda ao fazer o "chute no vácuo" e não jogou mais. Neste domingo, o Mago pouco apareceu e foi substituído aos 31 minutos do segundo tempo por Dinei.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 15 pontos e está em 10.º lugar no Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe tem um jogo a menos. Já o Palmeiras segue com 19 pontos, na 5.ª colocação.

O JOGO - A partida começou com uma chance clara de gol para o Fluminense logo aos 2 minutos, em cobrança de falta de Deco. Fred apareceu por trás da zaga e cabeceou forte, porém em cima do goleiro Marcos. Aos 18, durante ataque do time da casa, a bola sobrou para Edinho na intermediária. O volante dominou, deixou a bola dar um quique e bateu forte. Marcos se esticou e colocou para escanteio. Um minuto depois, Deco fez um lindo passe por cima da zaga para Diguinho. Só que o volante dominou mal, a bola escapou e ficou com o goleiro palmeirense.

Após os 20 minutos, o Palmeiras equilibrou o jogo e teve a primeira oportunidade clara de abrir o placar aos 31. Após um desvio de cabeça, a bola sobrou dentro da área para Maikon Leite. No entanto, o atacante acabou exagerando na força e tocou por cima de Diego Cavalieri. O mesmo jogador teve novamente uma boa chance seis minutos depois. Ele girou sobre a marcação de Carlinhos e chutou de fora da área. O goleiro do Fluminense espalmou e afastou o perigo.

Na etapa complementar, as duas equipes não criaram chances claras de gol até os 25 minutos. O jogo estava bastante truncado no meio, com forte marcação. Foi aí que aconteceu o lance mais polêmico da partida. Carlinhos cruzou e Marquinho, em posição regular, desviou para o gol. O auxiliar, no entanto, marcou impedimento.

Quatro minutos depois, Mariano cruzou da direita e novamente Marquinho desviou para o gol. Dessa vez o árbitro apontou para o centro do campo: 1 a 0.

Logo depois de o Fluminense abrir o placar, Fred, em disputa de bola, fez falta em Maurício Ramos, que revidou deixando a perna no atacante. Houve um princípio de confusão e o árbitro deu cartão amarelo aos dois jogadores. O Palmeiras buscou pressionar no fim do jogo, mas não conseguiu o empate.

Ficha técnica

Fluminense 1 x 0 Palmeiras

Fluminense - Diego Cavalieri; Mariano, Gum, Márcio Rosário e Carlinhos; Edinho, Diguinho, Marquinho (Valencia) e Souza (Ciro); Deco (Rafael Sóbis) e Fred. Técnico: Abel Braga.

Palmeiras - Marcos; Cicinho, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Rivaldo; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Valdivia (Dinei) e Luan; Maikon Leite (Patrik) e Kléber. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gol - Marquinho, aos 29 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Márcio Rosário, Deco, Edinho e Fred (Fluminense); Rivaldo, Thiago Heleno, Cicinho, Márcio Araújo e Maurício Ramos (Palmeiras).

Árbitro - Heber Roberto Lopes (Fifa-PR).

Renda - R$ 167.550,00.

Público - 6.547 pagantes (9.214 no total).

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).