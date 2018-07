Na volta de Zago, Juventude bate Ceará e vence após cinco rodadas

O retorno do técnico Antônio Carlos Zago ao comando do Juventude, no lugar de Gilmar Dal Pozzo, não poderia ter sido melhor. Na sua reestreia, o time gaúcho recebeu nesta sexta-feira o Ceará no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 33.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, voltando a comemorar uma vitória após cinco rodadas.

O time da casa não marcava um gol sequer nas últimas quatro partidas e, com a vitória, chegou à sétima colocação com 49 pontos, sete a menos do que o Paraná, primeiro time no G4. O Ceará, com 58, é o segundo colocado e pode perder a posição para o terceiro América-MG, que tem um ponto a menos e joga neste sábado contra o Guarani, em Campinas (SP).

O jogo começou em alta velocidade, mas logo o ritmo caiu. Nos primeiros minutos, o Ceará teve boa oportunidade para abrir o placar em cabeceio de Lima, que o goleiro Matheus Cavichioli defendeu. O Juventude respondeu em chute de primeira de Leilson, que foi para fora.

No entanto, as finalizações foram ficando cada vez mais raras até o final do primeiro tempo. Os goleiros praticamente só acompanharam a partida como espectadores, enquanto que a disputa era travada no meio de campo, com muita marcação.

A partida só voltou a ganhar em emoção aos 17 minutos da segunda etapa, quando o Juventude emplacou rápido contra-ataque. O meia Ramon recebeu cruzamento da direita e desviou de primeira para abrir o placar e quebrar o longo jejum de gols do time gaúcho.

Nos últimos minutos, o Ceará buscou o empate e até esboçou uma pressão, mas a defesa do Juventude se postou bem e evitou maiores sustos, garantindo a vitória até o apito final.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira, quando serão disputados nove jogos da 34.ª rodada da Série B. O Ceará recebe o Guarani na Arena Castelão, em Fortaleza, enquanto que o Juventude enfrenta o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 x 0 CEARÁ

JUVENTUDE - Matheus Cavichiolli; Bruno Ribeiro, Micael, Maurício e Pará; Mateus Santana, Diego Felipe, Felipe Lima (Juninho), Ramon (Yago) e Leilson (Wallacer); Tiago Marques. Técnico: Antônio Carlos Zago.

CEARÁ - Éverson; Richardson (Pio), Rafael Pereira, Luiz Otávio e Rafael Carioca; Pedro Ken, Raul e Ricardinho (Robinho); Leandro Carvalho, Elton e Lima (Magno Alves). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL - Ramon, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramon (Juventude); Richardson (Ceará).

ÁRBITRO - Dewson Fernandes Freitas da Silva (Fifa/PA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).