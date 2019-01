Na volta do Campeonato Italiano, Roma vence Torino e sobe na tabela

Na primeira partida do ano pelo Campeonato Italiano, a Roma venceu o Torino por 3 a 2, no Estádio Olímpico, em Roma, e entrou no grupo dos quatro primeiros colocados da competição. Com a vitória, a equipe da capital chegou a 33 pontos e está na quarta posição. Já o Torino está na nona colocação, com 27 pontos.

Apesar de atuar em casa contra um time que ocupa o meio da tabela do Campeonato Italiano, a Roma sofreu para conquistar a vitória. O time treinado por Luciano Spalletti cedeu o empate depois de abrir dois gols de vantagem, mas El Shaarawy garantiu o triunfo.

O JOGO

A equipe romana começou bem e teve uma dupla vantagem antes do intervalo graças aos gols de Nicoló Zaniolo, aos 15 minutos do primeiro tempo e um gol de pênalti marcado pelo sérvio Aleksandar Kolarov, aos 34.

No segundo tempo, com algumas distrações na defesa rival, o time visitante aproveitou balançou a rede com Rincón, aos 18 minutos, e Ansaldi empatou a partida, aos 21. A Roma reagiu a tempo e recuperou a vantagem, aos 27, quando El Shaarawy recebeu na área um passe perfeito de Lorenzo Pellegrini e marcou o gol da vitória.

Na próxima rodada, a 21ª do Campeonato Italiano, a Roma vai enfrentar a Atalanta, fora de casa, no dia 27. Na mesma data, o Torino vai receber a Inter de Milão, em Turim.