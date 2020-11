Na volta para casa, Atlético-GO recebe Internacional para confirmar reação

Invicto há três jogos e vindo de uma importante vitória sobre o Sport, na Ilha do Retiro, o Atlético-GO recebe o Internacional neste sábado para confirmar a reação na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

A partida válida pela 23ª rodada está marcada para as 21 horas e é especial por ser a primeira da elite do Brasileirão no estádio Antônio Accioly, que passou por reformas - aumento da capacidade e novo sistema de iluminação - e ficou quase um ano sem receber jogos oficiais.

Em relação ao time que ganhou do Sport, por 1 a 0, o técnico Marcelo Cabo vai realizar algumas mudanças. Os laterais Dudu e Natanael e o atacante Gustavo Ferrareis pertencem ao Internacional e não podem atuar por questão contratual. Já o zagueiro João Victor está suspenso pelo terceiro amarelo.

Desses, apenas Natanael não vinha sendo titular. Arnaldo é a opção para a lateral direita e Everton Felipe deve substituir Gustavo Ferrareis no ataque. Na defesa, Éder foi liberado pelo departamento médico e substitui João Victor.

Voltamos pra casa! Pela primeira na história o Estádio Antônio Accioly irá receber um jogo do Brasileirão Série A! ️ #ACGxINT #BRACG #SomosDoBairroDeCampinas pic.twitter.com/h33OjFB061 — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) November 28, 2020

Uma vitória no retorno para casa deixa o Atlético-GO ainda mais distante da zona de rebaixamento e o coloca na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O time é o 13º colocado, com 27 pontos.

"Com coragem e com a determinação de todos o Atlético-GO atinge um momento especial em sua história com um estádio bonito e limpo. Aqui o Atlético-GO foi fundado e sua história é totalmente enraizada aqui no Accioly", comemorou o presidente Adson Batista à Rádio Sagres.