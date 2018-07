Na zaga da seleção brasileira, Dunga só perde para Dunga

Com a zaga mais cara do mundo e sem levar um só gol em cinco jogos, a seleção de Dunga só perde para a seleção de Dunga. O time que na terça-feira faz seu último amistoso do ano contra a Áustria em Viena soma já 450 minutos sem levar um gol e se aproxima do recorde que a seleção treinada pelo próprio Dunga atingiu em 2009 e 2010.

Naqueles anos, o Brasil ficou 594 minutos sem sofrer gols. A marca anterior começou aos 32 minutos do primeiro tempo da derrota diante da Bolívia - gol de Marcelo Moreno - e terminou aos 41 minutos do segundo tempo - gol de Aziz - da vitória diante da Tanzânia e já às vésperas da Copa da África do Sul.

Desta vez, desde o retorno de Dunga, foram cinco partidas, doze gols marcados e nenhum sofrido, um forte contraste com os dez gols que a seleção de Luis Felipe Scolari sofreu apenas nos últimos dois jogos da Copa.

David Luiz, criticado por sua atuação no jogo contra a Alemanha quando o Brasil levou sete gols, acredita que a seleção "amadureceu" com o vexame e que o segredo para o bom resultado da atual zaga é o fato de que "o time inteiro marca". "Do atacante ao zagueiro, todos fazem parte da marcação quando não temos a bola", disse.

"Soubemos refletir e aprender com a Copa", disse. "Estamos amadurecidos e vendo uma nova filosofia", garantiu. Mas questionado pelo Estado se o atual time precisava de psicólogo, foi evasivo e preferiu não responder.

Com Miranda no lugar de Thiago Silva, Dunga orientou o time a estar sempre atras da linha da bola quando perde a posse. A ordem é ainda a de que a zaga começa com os atacantes. Luis Adriano, que fez seu primeiro jogo há três dias contra a Turquia, confirma. "Todos estamos ajudando".

Nesta quinta, no primeiro de quatro treinos da seleção em Viena, Dunga insistiu no esforço de marcação por todos e na agilidade nos passes. Até Neymar, com sete gols na seleção de Dunga, brinca com a defesa brasileira. "Jogar contra a zaga brasileira eu não quero", disse.

SUPERAÇÃO

Para David Luiz, porém, parte do exemplo da superação é a própria história de Dunga. Depois do desastre na Copa de 1990, ele foi o capitão do time que venceu a Copa de 1994.

"O Dunga passou pela Copa de 1990 e depois foi campeão em 1994. Viveu essa experiência", disse o zagueiro. Quando Dunga assumiu a seleção, um de seus primeiros recados velados foi a zagueiro e sua popularidade que acabava afetando a construção de um grupo na seleção.

Agora, David Luiz é só elogios ao treinador que o manteve no grupo. "Ele sempre correu pelo outro. Era um líder e por isso foi capitão do Brasil por tanto tempo", disse. "Dunga nos mostrou o caminho da vitória porque sabe e deu a volta por cima também", destacou.

Para o goleiro Diego Alves, a invencibilidade da zaga é resultado da "união do grupo" e a insistência de Dunga por resultados. "Ele tem essa mentalidade vencedora e quer terminar o ano assim", declarou o goleiro.

Diego Alves voltou entre os titulares da seleção no jogo desta semana contra a Turquia, substituindo a Jefferson, que não foi convocado por atuar no Brasil. Mas agradou, fez duas grandes defesas contra os turcos e já adota um tom de que está no grupo para reconquistar sua posição. "Temos de mostrar que estamos em condições", disse.

O goleiro havia sido convocado pela primeira vez para a seleção justamente com Dunga, ainda em 2008. Mas não entrou em nenhuma partida. A primeira chance viria apenas com Mano Menezes. Entre os assessores da CBF, o recado aos jornalistas era de que Diego Alves seria "o titular" do Brasil na Copa do Mundo. Mas o treinador acabou caindo antes. Quando assumiu a seleção, o treinador Luis Felipe Scolari optou por outros nomes.

Agora, o goleiro comemora seus próprios resultados. "Estamos todos em testes. Mas, em oito jogos pela seleção, tomei apenas um gol. Espero manter isso", disse.