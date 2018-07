Na zona da degola, Cruzeiro e América-MG fazem clássico

Tanto um quanto o outro somam duas derrotas e um empate. Lutam pela primeira vitória e também para deixar a zona de rebaixamento. Pelo saldo de gols, o Cruzeiro é o penúltimo colocado e o América-MG, o antepenúltimo.

No Cruzeiro, o técnico português Paulo Bento não revelou se haverá mudanças, apesar de a equipe vir de uma derrota por 4 a 1 para o Santa Cruz. "As alterações que possa fazer serão realizadas de acordo com o que a gente analisou de cada jogador e com o plano do jogo que teremos, não está relacionado apenas ao resultado", declarou.

As principais novidades na lista de relacionados foram a presença de Robinho, contratado junto ao Palmeiras, mas que vinha se recuperando de um problema muscular, e o atacante colombiano Riascos, que veio do Vasco. Os dois podem aparecer na formação titular.

No América-MG, o técnico Givanildo Oliveira não acredita que a goleada sofrida pelo Cruzeiro deixe seu time em vantagem na partida. A equipe, atual campeã estadual, conseguiu somar o primeiro ponto na última rodada ao empatar com o Vitória em 1 a 1.

"Não vejo como tirar vantagem da goleada e nem do desgaste porque também estamos desgastados. Da goleada, isso acontece no futebol porque, de repente, aconteceu um desencontro em campo. Estou sempre falando, sempre alertando: quem erra menos no jogo, termina saindo vencedor. Já tive jogo que meu time foi lá em cima, perdeu oito, dez chances e o adversário foi uma vez e fez", comentou o treinador.

A lista do América-MG também tem novidades: o zagueiro Adalberto está recuperado de lesão muscular e poderá fazer a sua estreia no Brasileirão - deve começar na reserva. O meia-atacante Eduardo, recém-contratado, foi relacionado pela primeira vez e pode ficar com a vaga de Victor Rangel.