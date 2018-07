Na zona da degola, Goiás busca reação contra o Vitória Precisando reagir para fugir da zona de rebaixamento, o Goiás recebe o vice-líder Vitória, neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A pausa na competição renovou o ânimo do time, de acordo com o zagueiro Clayton Sales. Mas a equipe tem péssimo retrospecto até o momento.