Na zona de rebaixamento, América-MG anuncia acerto com técnico Adilson Batista

O América-MG anunciou de maneira surpreendente nesta terça-feira Adilson Batista como novo técnico da equipe. O treinador assinou contrato até o final do ano e chega para a vaga que estava sendo ocupada por Ricardo Drubscky.

+ Weverton diz ter se espelhado em Jailson no Palmeiras: 'Aprendi a esperar'

+ Carlos Sánchez exalta história do Santos e celebra contato com Pelé

Drubscky havia deixado o cargo de diretor de futebol do clube na parada da Copa do Mundo e assumiu o comando da equipe no lugar de Enderson Moreira, que pediu demissão para acertar com o Bahia. Enderson era até então o mais longevo treinador em um clube do futebol brasileiro.

À frente do time mineiro desde julho de 2016, ele foi campeão da Série B em 2017 e comandou a equipe em 111 partidas - com 43 vitórias, 32 empates e 36 derrotas. Enderson deixou o América-MG na 13.ª posição no Brasileirão.

Drubscky acumulou duas derrotas consecutivas no cargo, com derrotas para o Cruzeiro (3 a 1) e Paraná Clube (1 a 0). Os resultados mandaram o América-MG para a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 14 pontos. O clube ainda não informou se Drubscky voltará ao cargo de dirigente ou se será demitido.

Adilson Batista assumirá o América pela primeira vez na carreira. O ex-zagueiro iniciou o trabalho de treinador em 2001 e já passou por clubes de destaque como Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Santos e São Paulo. O último time que dirigiu foi o Joinville, em 2015.