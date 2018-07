Na zona de rebaixamento, CRB confirma Doriva como seu novo técnico para a Série B

Depois de dispensar Júnior Rocha no último final de semana, o CRB confirmou o substituto do técnico para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Doriva, que anteriormente estava dirigindo a Ponte Preta. Ele é aguardado no CT Presidente Marcos Barbosa na sexta-feira para a apresentação oficial à imprensa e para o primeiro trabalho com o elenco.

O comandante chegará ao posto com o time na zona de rebaixamento, na 18ª posição, e tem confronto marcado para a próxima quarta-feira, às 20h30, contra o São Bento no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 14.ª rodada da competição.

Vindo de uma derrota por 2 a 1 para o Goiás, sofrida na última terça-feira, a equipe está há dois jogos sem vencer no torneio nacional e precisa demonstrar poder de reação para evitar a queda à Série C. São apenas 12 pontos somados em 13 rodadas até aqui.

A principal dor de cabeça para Doriva serão os jogos fora de casa. Em sete jogos distantes de Maceió, até agora, foram cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória. Dentro do Rei Pelé os números melhoram um pouco, mas não convencem: em seis jogos são duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Uma campanha regular.

Com 46 anos, Doriva já comandou clubes como Ponte Preta, Bahia, Atlético-GO, São Paulo, Santa Cruz e Atlético Paranaense.