Na zona de rebaixamento da Série B, Tupi anuncia técnico Estevam Soares

Ele ainda viaja para Juiz de Fora e já tem reunião marcada com a comissão técnica permanente dos mineiros. Estevam terá pouco tempo para conhecer o elenco, mas espera contar com o apoio dos funcionários que já trabalham no clube. O Tupi é 19º e penúltimo colocado, com apenas três pontos em sete jogos, e volta a campo no sábado, contra o Brasil de Pelotas, às 20h30, no Rio Grande do Sul.

"É uma vitrine muito boa, se comparando com a Série A em termos de qualidade técnica. Além disso, a própria história do Tupi me atraiu. Enfrentei o clube no ano passado, na Série C, pela Portuguesa. As informações que recebi sempre foram as melhores em relação à seriedade do clube", disse Estevam Soares, que ainda não tem data marcada para sua apresentação oficial.