Na zona de rebaixamento do Francês, Monaco ganha a primeira com Henry

O Monaco enfim venceu sob o comando de Thierry Henry no Campeonato Francês. Neste sábado, o time monegasco encerrou um jejum que vinha desde a segunda rodada da competição ao derrotar o Caen por 1 a 0, fora de casa, em duelo válido pela 14ª jornada na competição.

A vitória do Monaco foi assegurada com um gol em cobrança de falta de Radamel Falcao García, aos nove minutos do segundo tempo. Mas mesmo com o resultado positivo, o time segue na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com dez pontos, a dois do primeiro time fora da zona da degola, o Caen.

Também neste sábado, o sétimo colocado Reims derrotou o lanterna Guingamp por 2 a 1, em casa. O Nantes (décimo) superou o Angers (13º) por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Nîmes (11º) sobre o Strasbourg (nono), como visitante. Já Dijon (18º) e Bordeaux (12º) não saíram do 0 a 0.

Além disso, na volta de Daniel Alves aos gramados, o Paris Saint-Germain derrotou o Toulouse por 1 a 0, neste sábado, e segue 100% no Francês, que terá a 14ª rodada concluída neste domingo com três jogos: Montpellier x Rennes, Nice x Lille e Amiens x Olympique de Marselha.