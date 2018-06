Na zona de rebaixamento do Inglês, Stoke anuncia Paul Lambert como novo técnico

Em busca da salvação na primeira divisão do Campeonato Inglês, o Stoke City anunciou nesta segunda-feira seu novo técnico para o restante da temporada. O escocês Paul Lambert assinou contrato de dois anos e chega para substituir Mark Hughes, que foi demitido no mês passado.

Lambert tem 48 anos e estava afastado do futebol desde maio, quando foi demitido do Wolverhampton na segunda divisão nacional. "O Paul nos impressionou demais com seu conhecimento de nosso elenco e tinha um plano claro de como podemos melhorar nossos resultados", explicou o presidente do Stoke, Peter Coates.

Como jogador, Lambert atuava no meio de campo e vestiu as cores do Borussia Dortmund e do Celtic. Já como treinador, comandou Aston Villa, Blackburn, Norwich, entre outros. Agora, assume o Stoke na 18.ª colocação do Campeonato Inglês, com apenas 20 pontos ganhos em 22 rodadas, apesar de ter no elenco nomes como Afellay, Shaqiri, Peter Crouch e Jesé.

Apesar dos elogios de Peter Coates, Paul Lambert não foi a primeira opção do Stoke. Antes de acertar com o treinador, o clube tentou a contratação de Martin O'Neill, da seleção irlandesa, e de Quique Sánchez Flores, que está no Espanyol, mas ouviu a recusa de ambos.