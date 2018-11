Na zona de rebaixamento do Italiano, Empoli anuncia o seu novo treinador

Giuseppe Iachini foi anunciado oficialmente como novo técnico do Empoli nesta terça-feira. Ele assume o lugar de Aurelio Andreazzoli, cuja demissão foi confirmada na última segunda, justamente no dia em que completou 65 anos de idade.

O Empoli hoje encabeça a zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, na 18ª posição, com seis pontos. O time contabiliza apenas uma vitória em 11 jogos disputados na competição, na qual também acumulou três empates e sete derrotas.

Na rodada anterior do torneio, o Empoli foi goleado pelo Napoli por 5 a 1, fora de casa, em resultado que acabou sendo determinante para a demissão de Andreazzoli, que estava no cargo há quase um ano e dirigiu a equipe na campanha que a levou à elite nacional na temporada passada.

Escolhido como substituto para o cargo, Giuseppe Iachini, de 54 anos, acumulou também acessos à primeira divisão italiana sob o comando do Chievo, em 2008; Brescia, em 2010; Sampdoria, em 2012; e Palermo, em 2014. Ele ainda treinou Venezia, Cesena, Vicenza, Piacenza, Siena, Udinese e Sassuolo, com o qual terminou a edição 2017/2018 da Série A na 11ª posição.

A estreia de Iachini no comando do Empoli será no próximo domingo, contra a Udinese, em casa. Curiosamente, o clube de Údine vem logo acima na tabela, na 17ª colocação, com nove pontos, mesma pontuação do Bologna, 16º pelos critérios de desempate.