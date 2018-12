Na zona de rebaixamento do Italiano, Frosinone troca de treinador

Em situação muito complicada na luta contra o rebaixamento do Campeonato Italiano, o Frosinone trocou o seu comando. Nesta quarta-feira, o penúltimo colocado da competição anunciou a contratação de Marco Baroni, que chega para a vaga do demitido Moreno Longo.

Longo foi o responsável por levar o Frosinone à elite do Campeonato Italiano na última temporada, mas viu a equipe sofrer bastante entre os gigantes do país nesta primeira metade da competição. Com apenas uma vitória em 16 partidas, ocupa a penúltima posição, já a cinco pontos da Udinese, a primeira fora da degola.

Baroni, por sua vez, é um treinador experiente na disputa da segunda divisão italiana e tem no currículo um acesso à elite com o Benevento na temporada 2016/2017, o primeiro da história da equipe. Depois, no entanto, foi demitido pela diretoria diante das nove derrotas nas primeiras nove partidas do Italiano.

Sem vencer há seis rodadas, o Frosinone tem mais três compromissos antes da virada do ano. A estreia de Baroni acontecerá diante da Udinese, em duelo direto neste sábado, fora de casa. Depois, a equipe entra em campo contra o Milan, em casa, e o lanterna Chievo, fora.